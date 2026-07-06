«JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run» kommer offisielt tilbake i september med 2. og 3. etappe

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Netflix har avslørt neste etappe i sin omstridte batch-utgivelse av den nyeste sesongen av JoJo's Bizarre Adventure. Tilbake i våren så vi den første etappen av Steel Ball Run-løpet starte, da vi ble introdusert for hovedrolleinnehaverne i en lang, men frittstående episode. Fansene satt igjen og lurte på når de neste etappene av løpet gjennom Amerika skulle slippes, og nå har vi fått svaret.

Netflix og Warner Bros. Anime Japan har offisielt bekreftet at «JoJo's Bizarre Adventure: Steel Ball Run» er tilbake 25. september, med den andre og tredje etappen dekket i en ny serie på 11 episoder. Disse 11 episodene vil bli sendt ukentlig, hver fredag, og vil trekke oss tilbake inn i handlingen med Gyro, Johnny og resten av deltakerne.

Fans vil sikkert legge merke til at selv om 11 nye episoder er bekreftet, er det svært usannsynlig at vi vil ha kommet særlig langt i den overordnede historien til «JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run» når disse er ferdige. Disse 11 ukene vil føre oss frem til vinteren, da vil Netflix sannsynligvis bekrefte den neste serien med episoder og når de skal slippes. Med rundt 40 episoder i JoJo’s Bizarre Adventure per sesong eller del, kan dere forvente at vi vil dekke nye serier en stund til.