"Delt galskap" er den direkte oversettelsen for Joker: Folie à Deuxs utvidede tittel. Tanken var å forene den forvrengte psykotiske og nå fengslede morderen Arthur "Joker" Fleck med den like morderiske Batman-antagonisten og Gotham City -ikonet Harley Quinn i en tumultarisk og vill oppfølger. Problemet er bare at Todd Philips fra The Hangover ser ut til å ha gått inn i denne produksjonen med en slags grandios vrangforestilling selv, høy på sin egen suksess, og glemt å skrive et anstendig manus i første omgang.

Joker var briljant. La oss slå det fast med en gang. Joda, Philips hadde kikket på Martin Scorseses klassikere Taxi Driver og King of Comedy og bød på forbausende få originale ideer, men Joker var et blendende bevis på at det heller ikke alltid er nødvendig å være helt original. Det vi fikk var et gripende mørkt og fascinerende portrett av mannen som skulle bli Batmans erkerival og Gothams verste skurk, en stilistisk karakterstudie malt i blod og hvit sminke, en film som var gjennomsyret av atmosfære og karakter, ikke minst takket være en fantastisk Joaquin Phoenix i hovedrollen.

I Joker: Folie à Deux er alt verre. Filmen tar opp tråden fra Arthurs tid på Arkham Asylum, der han nå sitter fengslet for sine forbrytelser i den forrige filmen. Det er her Philips tilbringer hele første halvdel av sin etterlengtede oppfølger, og jeg forstår ideen bak. Konseptet handler om å bygge en tett, skitten, mørk atmosfære om galskap, og hvordan isolasjon og utestengelse skaper harde, men emosjonelt skrøpelige menn. Problemet er at Philips' versjon av Shawshank Redemption ikke fungerer. Manuset halter, karakterstudien føles som en eneste lang repetisjon, og musikalnumrene er ofte latterlige.

Andre halvdel av filmen er et klaustrofobisk rettssalsdrama der en obsternasig Fleck står for retten foran juryen Gotham City, og ikke på noe tidspunkt i løpet av verken første eller andre del føles det som om dette er et seriøst forsøk på å bygge videre på storheten i den forrige filmen. Snarere føles dette som en svært hastig sammenrasket idé til et teaterstykke som kanskje kunne fungert som en innklippt montasje i en film om Arthur som inntar sin plass som Gothams Clown Prince of Crime, snarere enn noe annet. Få dramaturgiske ideer har fått lov til å koke over her, få elementer er jobbet inn som underholder eller provoserer til noen form for ettertanke, og Joker mangler også den typiske Joker gravitasen. Harley føles heller ikke som den Harley vi kjenner og elsker, og Harvey Dent er så underrepresentert og uferdig som karakter at det er vanskelig å forstå Philips' intensjoner i det hele tatt.

Hvorfor lage en film om Harley, Joker og Two-Face i Gotham som, etter hvert som filmen skrider frem, har mindre og mindre å gjøre med den verden de kommer fra? Den eneste naturlige utviklingen her, for denne oppfølgeren, ville være å sette en smart og manipulerende Arthur opp mot Batman og kaste inn Harley Quinn som et tåpelig sidekick. Hvem vil egentlig se enda en film om Joker der Batman ikke er representert? Hvem bryr seg om hva som skjer i rettssalen når vi alle vet at han har sluppet ut av Arkham Asylum utallige ganger i løpet av alle de årene han har kjempet mot Batman i andre medier og universer?

Jeg kan definitivt sette pris på at regissøren prøver å gjøre de tegneserieklisjéaktige karakterene mer menneskelige og å få verden til å føles mer virkelig, men det er en åpenbar og plagsomt kjedelig mangel på motsetninger her. Nyanser er velkomne, alt trenger ikke være svart-hvitt, og på samme måte som Harley og Joker kan være misforståtte, preget av fremmedgjøring og ensomhet, kan Batman være et produkt av den problematiske oppveksten vi alle kjenner til. Det i seg selv gjør Batman til verdens beste tegneseriefigur, og ingenting av det er representert i denne filmen. Ikke i det hele tatt. Dikotomien mellom det gode og det onde er fullstendig fraværende, og uten i det minste en slags trussel om Batmans nærvær, føles Filips spede forsøk på nok et dypdykk i Arthurs psyke nesten meningsløst.

På toppen av alle disse problemene synes jeg ikke den musikalske delen av filmen er verdt å snakke om engang. Phoenix kan ikke synge til å begynne med og høres ut som to katter som slåss mesteparten av tiden, og hans forsøk på en Dean Martin-aktig tone føles bare malplassert og latterlig. Lady Gaga gjør tapre forsøk på å ta over nesten hvert eneste musikalnummer og gjør det så storslått og pompøst hun kan, men ikke et sekund fungerer sangen Philips har skrevet her. Det faller rett og slett flatt og føles til syvende og sist som et dyrt, oppblåst og risikabelt eksperiment som mislyktes på alle fronter.