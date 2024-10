Joker: Folie à Deux har hatt en mindre strålende premiere

HQ

Det rapporteres at en av årets mest etterlengtede filmer gjør det ganske dårlig. Joker: Folie à Deux Oppfølgeren til det som kanskje er den beste filmen i 2019, spiller for tomme saler.

Billettsalget har vært labert, og det virker som om ingen av fansen av den første filmen er spesielt ivrige etter den musikalske oppfølgeren, som også har fått nesten universelt forferdelige anmeldelser fra kritikerne.

Deadline rapporterer at den kostbare oppfølgeren, med et budsjett på over to milliarder svenske kroner (ca. 200 millioner dollar), nå forventes å dra inn i underkant av 500 millioner svenske kroner (ca. 47 millioner dollar) i løpet av åpningshelgen.

Disse tallene er selvfølgelig langt under det Warner hadde håpet på. Ser man bare på torsdagens forhåndsvisninger, er resultatene sammenlignbare med The Marvels når man ser på inntekter i forhold til budsjett.

Joker: Folie à Deux Nå risikerer filmen, med mindre publikum plutselig strømmer til kinoene i stort antall den kommende uken, å bli en av årets største floppere.

Hva synes du om dette? Er du overrasket, eller føles det som om Joker: Folie à Deux og teamet har gjort et stort feiltrinn?