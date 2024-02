Joker: Folie à Deux har mer enn tre ganger så høyt budsjett som originalen.

Den første Joker var en megasuksess når det gjaldt kassasuksess. Med tanke på at den bare kostet 60 millioner dollar og spilte inn over 1 milliard dollar verden over, er det ingen overraskelse at Warner Bros. umiddelbart ønsket å lage en oppfølger.

Og nå er oppfølgeren snart klar. Joker: Folie à Deux skal etter planen lanseres senere i år, men Warner Bros. har en litt større oppgave med å få budsjettet tilbake. Filmen skal angivelig ha kostet 200 millioner dollar denne gangen, og Joaquin Phoenix tjente 20 millioner dollar for å spille Jokeren.

Folk vil garantert ønske seg tilbake til Jokerens verden, men vil superhelt-tretthet spille en rolle? Det vil tiden vise, men det er tydelig at Warner Bros. er villig til å ta en større sjanse med Joker: Folie à Deux.