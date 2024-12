Joker: Folie à Deux kommer til Max i morgen

HQ

Selskapene tilpasser seg sakte til den nåværende modellen med kinolansering og en rask lansering på digitale plattformer for å fortsette å strekke kassa litt. Dette er spesielt viktig for de filmene som ikke har klart å tjene så mye penger på kino, og som må prøve å tilfredsstille investorene sine med en hjemmeutgivelse. Nå er turen kommet til en av de største floppene i 2024, Joker: Folie à Deux.

Todd Phillips' Joker-oppfølger klarte ikke å overbevise verken kritikere eller kinogjengere som gikk for å se den i sin musikalske oppfølger, noe som nok gjorde at mange bestemte seg for ikke å betale for en billett. Nå får de likevel sjansen til å se den "gratis" hjemme, for Joker: Folie à Deux kommer på Max i morgen, 13. desember.

Kanskje det er et godt tidspunkt å sette seg ned og se den for å se om vi trenger å revidere vår mening om filmen, eller for å danne oss en mening for de av oss som ikke har sett den ennå.

Kommer du til å gi Joker: Folie à Deux en sjanse på Max i morgen?