Joker: Folie à Deux-trailer viser Joaquin Phoenix og Lady Gaga i en fantasiverden

HQ

Todd Phillips' første Joker-film er definitivt noe vi sjelden ser i DC-universet med sin versjon av Batmans mest berømte skurk, men det er tilsynelatende ingenting mot det som venter oss i oppfølgeren. Vi har hørt snakk om at Joker: Folie à Deux skal ha mange musikalske sekvenser og være ganske "risikabel", så forventningene til en trailer har vært svært høye. Jeg tviler på at hypen vil avta i dag.

Warner Bros. har som lovet gitt oss den første teaser-traileren til Joker: Folie à Deux, og det er ingen tvil om at vi har en unik opplevelse i vente når filmen kommer i oktober. Jeg snakker ikke bare om interessant kinematografi og hvordan Joaquin Phoenix' Arthur Fleck og Lady Gagas Harley Quinn har en fascinerende tolkning av det mørke og dystre Gotham. Det ser også ut til at Gagas rollefigur ikke får den tradisjonelle opprinnelseshistorien, ettersom det at hun er pasient på Arkham indikerer at det ikke finnes noen Dr. Harleen Quinzel i denne versjonen av DC-universet.

Hva synes du om dette første blikket på Joker: Folie à Deux?