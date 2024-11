Joker-regissøren vil at kinoene skal slutte å vise reklame før filmen

HQ

Todd Phillips er ikke tilhenger av at kinoene viser reklame før filmen starter, og i en artikkel med Empire argumenterer Joker-regissøren for at denne utdaterte tradisjonen bør pensjoneres en gang for alle. "Vi har allerede betalt for billettene våre", sier Phillips. "Ellers kan vi like gjerne strømme filmer hjemme og få en reklamefri opplevelse."

Slutt å vise reklame før filmene. Vi har betalt for billettene våre. Vi gleder oss til å være der. Reklamen har en tendens til å ta luften ut av rommet.

Synes du reklamen burde forsvinne fra kinoene, eller føles den som en viktig del av opplevelsen?