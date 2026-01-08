Joker Studio viser frem en ny titt på 'Puppets of the Caribbean' i en lang forhåndsvisning av spillet Sea of Remnants

HQ

2026 er året fansen vil være i stand til å dykke helt inn i verdenen til Sea of Remnants, Joker Studios Sea of Thieves -utfordrer som løst kan bli myntet Puppets of the Caribbean. Vi vet ennå ikke den faste lanseringsdatoen for spillet, men det kommer tydeligvis nærmere og nærmere, ettersom utvikleren nå har avslørt planer om å være vert for en ny test for spillet, alt mens han også viser frem en lang del av spillingen.

En ny forhåndsvisning av spillet har blitt publisert som ytterligere fremhever hva fansen kan komme opp til i spillet, inkludert å spille Mahjong, finne og rekruttere nye følgesvenner, kjempe mot sjømonstre og ellers utforske piratparadisbyen Orbtopia.

Men utover dette ble det nevnt at en Wanderer Test for spillet er under planlegging og vil finne sted mellom 5. og 12. februar på PC. Fans kan registrere sin interesse i dag for å være en del av denne testen og for å bidra til å forbedre og forbedre spillet før den eventuelle debuten.

Når det er tid for lansering, vil Sea of Remnants komme til PC og PS5, og for mer om spillet, ikke gå glipp av vår forhåndsvisning av tittelen fra da vi sist gikk hands-on i 2025.