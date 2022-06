Jokeren får offisielt en oppfølger - Her er manuset og tittelen

HQ

Det tok ikke lang tid fra Todd Phillips og Joaquin Phoenix sin Joker-film kom på kino til millioner begynte å be om en oppfølger, men det har gått over to år siden Warner Bros. ga tillatelse til å fortsette Arthur Fleck sin historie. Derfor har det vært stor usikkerhet om når, om i det hele tatt, vi skulle få det som enkelt kan kalles Joker 2. Heldigvis virker den ikke å være ekstremt langt unna i alle fall.

Todd Phillips har gått på Instagram for å avsløre at han og Scott Silver nå er ferdige med manuset til filmen som tydeligvis skal hete, eller i alle fall har kodenavnet, Joker: Folie à Deux. Phillips deler også et bilde av at Joaquin Phoenix leser denne utgaven, så man kan trygt si at arbeidet er godt igang.