Jon Bernthal bekrefter at The Punisher kommer tilbake i Daredevil: Born Again

Vi har sett så mange hint om det at denne overskriften kan virke utdatert, men dette er faktisk første gang Marvel offisielt bekrefter at flere karakterer fra Netflix sin Daredevil-serie kommer tilbake i Daredevil: Born Again.

Jon Bernthal har lagt ut et bilde på Instagram der han bekrefter at han kommer tilbake som Frank Castle aka The Punisher og at Deborah Ann Woll gjentar rollen som Karen Page i Daredevil: Born Again.

Dette bekrefter nærmest også ryktet om at Eldon Henson kommer tilbake som Foggy Nelson. Vi visste allerede at Vincent D'Onofrios Kingpin er med i serien, så dette betyr at alle stjernene fra Netflix-dagene vil være med i Daredevils inntreden i Marvel Cinematic Universe.