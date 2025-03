Jon Bernthal forlot Daredevil: Born Again under produksjonen

HQ

I den siste episoden av Daredevil: Born Again gjorde Jon Bernthal et etterlengtet comeback som Frank Castle (The Punisher). Som du vet, har vi ikke sett et glimt av den brutale forbryterbekjemperen siden 2019 da den andre og siste sesongen av The Punisher ble sendt på Netflix. En stund så det til og med ut til at det ville være det siste vi så av Bernthals portrett, noe han nylig innrømmet overfor Entertainment Weekly. Dette fordi han ikke likte Marvels visjon for karakterens fremtid.

"Til syvende og sist så jeg det ikke. Jeg så ikke versjonen av Frank, og det de ønsket av Frank [ga] egentlig ikke mening for meg, og jeg trodde ikke det ville appellere til fansen og ikke ville være kongruent. Det var ikke noe jeg egentlig var interessert i å gjøre. Så vi måtte gå vår vei."

Takket være at Dario Scardapane ble seriens nye showrunner etter Hollywood-streiken, klarte Bernthal nok en gang å bli enige om hvordan de skulle fortsette Punishers historie. Med andre ord ville vi sannsynligvis ikke ha sett skuespilleren i rollen igjen, hvis ikke Scardapane hadde hoppet på serien.

"De tok meg virkelig med i samtalen. Vi ble veldig spesifikke om hvor Frank befinner seg psykologisk og fysisk."