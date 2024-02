Jon Cryer utelukker en reboot av Two and a Half Men

HQ

Det er nå 13 år siden Charlie Sheens veldokumenterte narkotikaproblemer og generelt dårlige og merkelige oppførsel førte til at han fikk sparken fra Two and a Half Men og ble erstattet av Ashton Kutcher. Siden den gang har mye vann rent under broen, og Sheen har til og med reparert forholdet til skaperen Chuck Lorre, noe som har fått mange til å spekulere i om den populære serien kan gjøre et oppsiktsvekkende comeback. Jon Cryer, som spilte Alan, virker imidlertid ikke særlig lysten på å jobbe med Charlie Sheen igjen.

Jon Cryer i et intervju med The View:

"Jøss, jøss, ja, jeg vet ikke hvordan det kan skje. Saken er at Charlie har det mye bedre nå, og det er fantastisk. Han og jeg har ikke snakket sammen på noen år, men det går mye bedre med ham, og det er jeg selvsagt glad for. Og Chuck Lorre, som produserte Two and a Half Men... noe av det vanskeligste for ham da Two and a Half Men gikk i oppløsning, var at han trodde han var venn med Charlie. Og det var veldig vanskelig for ham å miste det. Så det er veldig hyggelig at de har forsonet seg igjen.

Saken for meg er at da Two and a Half Men pågikk, var Charlie den best betalte skuespilleren på TV - sannsynligvis noensinne. Og det er ingen som har overgått den enorme summen penger han tjente. Og likevel ødela han det. Så du må på en måte tenke: Jeg elsker ham, jeg ønsker ham alt godt og at han skal leve med god helse resten av livet, men jeg vet ikke om jeg vil gjøre forretninger med ham over lengre tid. Hvis det var et engangstilfelle eller..."

