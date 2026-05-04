Jon Favreau lover "større kulisser, CGI-figurer og en storskjermfølelse" for The Mandalorian and Grogu

HQ

The Mandalorian and Grogu blir den første Star Wars-filmen som kommer på kino på syv år, siden Episode IX: The Rise of Skywalker i desember 2019. Det er absolutt en uvanlig beslutning at den første nye filmen på så lang tid er en fortsettelse av en Disney+-serie (som også startet for syv år siden), og regissør Jon Favreau sier at det er for fansen.

"I serien måtte vi lage åtte episoder på ett år, her har vi hatt flere år på å lage to timer. Vi hadde tid til å lage CGI-figurer, bygge store kulisser og gi filmen den samme følelsen for det store lerretet som Star Wars hadde", forklarte Favreau til et publikum på hundrevis av begeistrede fans i Madrid, deriblant mange forkledd som medlemmer av den spanske garnisonen til 501. legion. Det var en del av promoteringsturnéen for filmen, og fansen kunne se de første 27 av den 132 minutter lange filmen.

"Vi gjør det ikke for Disney+, vi gjør det for et publikum som dette", fortsatte Favreau, og forklarte at for mange kinogjengere vil dette være den første Star Wars-filmen de får se på kino, og den har karakterer som alle kjenner, selv om de ikke har sett serien.

HQ

Det faktum at Favreau lover større fysiske kulisser, mer fremtredende CGI-figurer og en "storskjermfølelse", bør bety at filmen ser bedre ut enn den allerede imponerende Disney+-serien. Yngre fans vil helt sikkert bli imponert, men vil det være nok til å overbevise mer tilfeldige fans om å gå på kino? Tidlige prognoser tyder på at den kanskje ikke blir noen stor suksess, med tall som ligger nærmere Solo: A Star Wars Story, som var en kinobombe i 2018 og bare spilte inn 393 millioner dollar (men hadde nesten dobbelt så stort budsjett som The Mandalorian and Grogu, som ble estimert til 165 millioner dollar).

Er du spent på The Mandalorian and Grogu?