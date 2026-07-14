Jon Hamm ble vurdert til hovedrollen i L.A. Noire

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Før Aaron Stanton ble valgt til rollen som Cole Phelps i « L.A. Noire, var det opprinnelig meningen at hovedrollen skulle spilles av ingen ringere enn Jon Hamm. Denne informasjonen er avslørt av forfatteren Daniel McMahon, som deltok i et intervju med Cade Onder for å gi et innblikk i kulissene bak produksjonen av Rockstars elskede detektiveventyr.

For å gi litt bakgrunnsinformasjon: McMahon ble hentet inn for å hjelpe regissør og forfatter Brendan McNamara med å fullføre produksjonen av * L.A. Noire *, og det er derfor han sitter på en mengde historier og anekdoter om utviklingen av spillet.

Da han snakket om rollen som Phelps, som VGC la merke til, uttalte McMahon: «Jeg husker at jeg delte bilder av Jon Hamm i dress og med hatt, [og] sa noe i stil med: «Se på denne fyren. Altså, se på denne fyren.»

Han fortsatte deretter med å legge til: «Det ble aldri sagt den gangen, men nå forstår jeg visjonen: Jon Hamm er en fantastisk skuespiller, men han er ikke Cole Phelps. Jon Hamm ville ærlig talt vært en mye bedre Jack Kelso, fordi han er en karakter med stor makt, en karakter som har kontroll. I likhet med Jon Hamm vet [han] hva han gjør og får ting gjort. Og Aaron Staton var mye bedre til å fremstille Coles sårbarhet. Mye av tiden flakker Cole rundt uten å ha peiling på hva han driver med. Han er veldig, veldig smart, men han er også ung, ikke særlig erfaren, og han prøver bare så godt han kan. Så jeg tror Jon Hamm ville vært fantastisk, men dyr, og – sannsynligvis til syvende og sist – ikke like godt valgt til den rollen som Aaron Staton var.»

Når vi ser at stadig flere store navn dukker opp i videospill i sentrale roller, er det kanskje fortsatt en sjanse for at Hamm vil spille en rolle i et spill, selv om en oppfølger til « L.A. Noire virker mindre og mindre sannsynlig for hver dag som går.