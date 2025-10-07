Jon Rahm beskriver Ryder Cup som den mentalt sett verste uken i karrieren: "De solgte alkohol klokken ni om morgenen"

HQ

Seieren til Team Europe i Ryder Cup, som holdt tilbake et sent comebackforsøk fra Team USA (helgen endte 15-13, etter at Europa på et tidspunkt ledet med sju poeng), ble skjemmet av buing, fornærmelser og trakassering av de europeiske golfspillerne i New York. Rory McIlroy fra Nord-Irland, som for tiden er nummer to i verden, ble fornærmet, og kona hans ble truffet av en flaske som ble kastet av en tilskuer.

Jon Rahm, tidligere nr. 1 i verden, nå i LIV Golf, sa at han hadde "mentalt sett den verste uken i sitt liv, men samtidig den morsomste", i presentasjonen av Spain Open, som ble arrangert i Madrid mellom torsdag 9. oktober og søndag 12. oktober. "Det kan sammenlignes med fotball, men der har du støyen fra 50 000 mennesker, men du hører ikke hva én person sier. I mitt tilfelle hørte du alt", sa han, og beskrev atmosfæren som ugjestmild.

"De solgte alkohol klokken 9 om morgenen, og det var et eneste rot. Det kommer til å bli vanskelig å toppe den uken, jeg vet ikke hvordan, kanskje Ryder Cup i Spania i 2031", sa Rahm til RTVE.