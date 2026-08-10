Jon Rahm sikrer seg sin tredje LIV Golf-tittel på rad, men fremtiden er fortsatt usikker

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Den spanske golfspilleren Jon Rahm har vunnet LIV Golf for tredje år på rad etter LIV Golf-turneringen i Bedminster, New Jersey, som ble avholdt på Trump National Golf Club. Turneringen ble vunnet av chileneren Joaquín Niemann (som fikk hilse på Donald Trump etter å ha vunnet med en margin på 3 slag), men for Rahm, som endte på 41. plass, var det nok til å sikre tittelen, med to turneringer igjen: i Indianapolis 23. august og i Michigan for lagmesterskapet.

Rahm, tidligere verdensener, vant LIV Golf-turneringene i Hongkong og Mexico, og endte også på andreplass i sin hjemmeturnering i Andalucía i juni, samt i Sør-Afrika.

Rahm inngikk nylig en avtale med European Tour (DP World Tour, også kjent som PGA European Tour) om å delta i enkelte turneringer samtidig som han deltok i den private, konkurrerende turneringsserien LIV Golf, støttet av Saudi-Arabia... inntil nå, da det saudiarabiske offentlige investeringsfondet har trukket seg ut, noe som tvinger arrangørene til å finne nye investorer. For Rahm og andre golfspillere som inngikk lignende avtaler (som blant annet innebar å betale bøter), var dette en måte å «slutte fred» med den «offisielle» golfturneringen på, ettersom fremtiden til LIV Golf fortsatt er innhyllet i usikkerhet.