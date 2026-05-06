Jon Rahm slutter fred med DP World Tour (PGA Europe), da LIV Golfs fremtid er usikker

I en periode med usikkerhet på grunn av at Saudi-Arabia offisielt stopper sin finansiering av LIV Golf-ligaen etter inneværende sesong, har deres største stjerne, Jon Rahm, sluttet fred med DP World Tour (PGA European Tour) og gått med på å betale bøtene han hadde samlet opp siden 2024 og nektet å betale, etter at han forlot European Tour og ble med i det alternative, den gang spennende og nå smuldrende LIV Golf.

En talsperson for DP World Tour sa at "DP World Tour og Jon Rahm har kommet til enighet om en avtale om betingede løslatelser for å spille i motstridende turneringer på LIV Golf i resten av 2026-sesongen", mens spanjolen sa at "det ikke lenger er en fastlåst situasjon" etter å ha kommet til enighet med innrømmelser fra begge sider: "Jeg tilbød noe, de strakte ut en olivengren. Det vil ikke være noe stress lenger."

Avtalen innebærer at Rahm må betale rundt 2 millioner pund (2,3 millioner euro) i bøter, og at han må spille i avtalte DP World Tour-turneringer (utenom majorturneringene) i resten av 2026-sesongen, men Rahm "slipper" å gå glipp av DP World Tour-turneringer som sammenfaller med LIV Golf-arrangementer.

Ifølge BBC er det en lignende avtale som DP World Tour allerede har inngått med åtte andre LIV Golf-spillere, deriblant Tyrrell Hatton, der de får fortsette i LIV Golf uten sanksjoner, på betingelse av at de også spiller minst seks turneringer på DP World Tour.

Den beste nyheten for Rahm er at denne avtalen gjør at han slipper å spille i Ryder Cups neste utgave, i 2027, etter at han allerede har spilt i fire utgaver av golfcupen mellom USA og Europa, og vunnet tre av dem, inkludert de to siste i Roma og New York.