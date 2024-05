Jon Watts gir tips til fremtidige Spider-Man-regissører

HQ

Før Jon Watts signerte for å regissere Spider-Man: Homecoming, var han en relativt ukjent regissør, kun kjent for folk som hadde sett skrekkfilmen Clown og Kevin Bacons politifilm Cop Car. Nå har han laget tre filmer om Spider-Man og føler seg ferdig med superhelten og klar til å ta fatt på andre prosjekter. Vi vet fortsatt ikke hvem som skal regissere en fjerde film med Tom Holland i hovedrollen, men uansett hvem det blir, deler Watts nå noen tips... Ikke bruk praktiske effekter!

"Jeg har et veldig praktisk Spider-Man-råd, og jeg tror alle Spider-Man-regissører går gjennom det. Det ser ikke bra ut når noen bare svinger seg i et tau. Du tenker at du skal gå inn dit og si: 'Vi skal gjøre det helt praktisk. Vi skal få tak i en stuntmann. Vi skal svinge oss rundt.' Det er kjedelig. Det ser dumt ut. Det ser ut som en ape som svinger seg i en lian når du setter noen på bare et tau. Ikke kast bort tiden din. Det er mitt råd til den neste Spider-Man-regissøren."

Takk, Collider.