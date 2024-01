Jonas analyserer: Hva skjer i 2024?

HQ

Tradisjonen tro tenkte jeg å ta en titt på hva jeg forventer av spillåret 2024, med hovedfokus på de tre konsollprodusentene. Som vi alle vet, har 2023 vært et imponerende år, der mange etterlengtede titler endelig har blitt lansert - men mange har også blitt utsatt. Et år er evig langt i spillverdenen, og det som er opplagt i dag, kan føles helt foreldet om tolv måneder, noe som betyr at jeg nok må stå med en neve av skam når 2024 skal oppsummeres.

Forhåpentligvis kan det likevel bli gøy, og jeg håper at mange av dere har lyst til å være med på å bestemme hva som skal skje i år. Som vanlig gjør jeg det i alfabetisk rekkefølge. Men nok babling, here we go - og godt nytt år til dere, kjære lesere.

Microsoft.

Jeg er overbevist om dette - Call of Duty 2024 blir det mest populære spillet i serien så langt. Dette er basert på antagelsen om at det blir det første spillet i serien som slippes til Game Pass fra dag én nå som Microsoft eier Activision Blizzard. Sannsynligvis vil flere titler fra utgiveren bli lagt til abonnementstjenesten i løpet av året, for eksempel Diablo IV, World of Warcraft og eldre Call of Dutry. Men det er i oktober/november, når 2024-spillet kommer, at det virkelig tar av. Normalt selger serien fryktelig mye, men når selv de som ikke vil betale full pris for kampanjen eller strømming av flerspiller plutselig får tilgang til det, vil det slå alle rekorder for serien.

Dette virker fortsatt rimelig - Microsoft har som kjent en enorm utviklingskapasitet for tiden, og i 2022 begynte vi å kunne skimte hvordan det vil se ut fra deres side. Blant bekreftede spill finner vi Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024, Senua's Saga: Hellblade II og Towerborne. Men det virker rimelig å tro at Microsoft har mer på gang, og jeg vil ikke bli overrasket om Fable eller South of Midnight også slippes. Dette bør gjøre det mulig for dem å nå målet om å ha et stort spill hver tredje måned, slik at de får en jevn strøm av påkostet underholdning.

Kan faktisk skje - Selv om Mirosoft har nesten urimelig mange titler annonsert akkurat nå, som Clockwork Revolution, Contraband, Everwild, OD, Perfect Dark, State of Decay 3 og The Outer Worlds 2 - tror jeg de har nye ting å annonsere eller vise frem for første gang i 2024. Blant annet tror jeg det er på tide å presentere hva MachineGames jobber med i tillegg til Indiana Jones (som vi skal se i 2024). Det er sannsynligvis et grafikktungt Wolfenstein, og The Coalition bør også presentere det neste Gears of War (som jeg ikke tror kommer i år). Jeg utelukker heller ikke at Certain Affinity viser sitt Battle Royale-inspirerte Halo, som jeg også kan tenke meg blir et actionspill sent på året.

Usannsynlig, men mulig - Det virker ikke helt utelukket at Lara Croft kan bli en Xbox-figur i fremtiden. Embracer har økonomiske problemer, og et av studioene de spekulerer i å selge er Crystal Dynamics, som også har Tomb Raider. Microsoft har tidligere vist stor interesse for Tomb Raider, og Crystal Dynamics jobber også med det kommende Perfect Dark. Det føles som et perfekt studio for Microsoft, og hvis de får sjansen til å kjøpe dem, tror jeg de slår til med en gang. Men så langt har ikke Embracer signalisert at dette vil skje, og det er nok mer sannsynlig at Gearbox (Borderlands-utviklerne) går under hammeren, og jeg tror ikke Microsoft er like ivrige.

Incredible long shot - Forrige generasjon ble styrket av at både Microsoft og Sony lanserte oppdaterte konsoller ved halvgått tid. Denne generasjonen ryktes det at Sony er i ferd med å gjøre det igjen med en kraftigere Playstation 5, men jeg har hørt veldig lite om Microsoft. I tillegg føles det komplisert å ha konsoller i tre ulike ytelsesnivåer. Det meste tyder på at de lanserer en mindre og litt oppdatert versjon av Xbox Series X med en redesignet kontroller, men jeg forventer egentlig ikke bedre maskinvare.

NintendoNintendo

Switch fortsetter å selge som varmt hvetebrød og er på god vei til å bli tidenes mest solgte spillkonsoll, og tar dermed over tronen fra Playstation 2. Men Nintendo har lært seg at det ikke kan ta så lang tid før en konsoll blir avløst av en ny, så denne gangen er de proaktive. Switch kunne ha gjort det bra i ett år til, men i 2024 er det tid for Switch 2 med bedre ytelse, nye spillfunksjoner og fortsatt hybridtilnærming.

Det virker fortsatt rimelig - Neste år fyller Mario Kart 8 ti år, og det har nå fått sin siste runde med DLC til Switch-utgaven. Serien er for tiden Nintendos bestselger, og hvis de vil være sikre på å gjøre Switch 2 til et must, bør et Mario Kart annonseres som en kommende tittel. På den måten vil konsollen først selge bare fordi den er ny, og deretter fortsette å selge fordi folk venter på et nytt Mario Kart. Det er også sannsynlig at det kommer et nytt 3D Mario eller Smash Bros, men det blir ikke annonsert før tidligst i 2025.

Kan faktisk skje - Dette trodde jeg også i fjor, men det er noen år siden Retro Studios fikk tilbake ansvaret for Samus Arans neste eventyr, som teknisk sett er annonsert, selv om vi ikke har sett et fnugg av det. Jeg tror et skikkelig grafikktungt Metroid 4 ville vært det perfekte første spillet til Switch 2, med tanke på at Metroid-spill vanligvis ikke selger så mye. Med mindre konkurranse ville de fly av hyllene.

Usannsynlig, men mulig - Nintendo gjør som de vil og ignorerer som regel hva fansen vil ha. Og det er kanskje bra, for ellers ville vi bare fått en haug med lignende oppfølgere. Derfor tror jeg vi kan glemme at vi får et nytt Donkey Kong Country: Tropical Freeze, spesielt siden Retro Studios jobber med Metroid. Men det er ikke helt utelukket, og det føles som en perfekt tittel å lansere på både Switch og Switch 2.

Incredible long shot - Er det kanskje på tide med et nytt F-Zero på skrivebordet neste år, spesielt med tanke på at vi fikk Battle Royale-tittelen i år? Svaret er helt klart nei, bare glem denne serien og nyt Battle Royale-spillet i stedet.

Sony Sony

Selv da det ble klart at Microsoft skulle kjøpe Activision Blizzard, ble det rapportert at Sony hadde samlet en betydelig krigskasse. De gjorde noen få oppkjøp i år, men generelt har det vært stille i så måte, men vi vet alle hvor opprørte Sony var over å miste Activision Blizzard. Jeg er helt overbevist om at de har ventet og sett seg om etter et passende selskap å kjøpe, og i år tror jeg tiden er inne, for det er en stor fare ved å vente og se hva konsekvensene blir, og først handle når det kanskje er litt for sent. Jeg er klar over at det kan være en utgiver, snarere enn en utvikler. Både Square Enix og Ubisoft virker som mulige studioer i den prisklassen jeg tror Sony kan håndtere på en god måte. Square Enix holder i hovedsak viktige serier eksklusive for PlayStation, mens Ubisoft er billig akkurat nå og tilbyr veldig fine lisenser som Sony kan dra nytte av også utenfor spillverdenen.

Det virker likevel rimelig - Det går mange rykter om at Sony for tiden jobber med en Playstation 5 Pro, og flere av dem kommer fra så gode kilder at jeg velger å tro at det faktisk stemmer. Selv om konsollen ytelsesmessig er sammenlignbar med Xbox Series X, kommer det stadig flere grafikksammenligninger fra Digital Foundry i Microsofts favør, og hvis Microsoft kan ha to konsoller med ulik ytelse, kan Sony også ha det. Å ha en veritabel kruttønne av en konsoll for kjennere tror jeg vil være den riktige veien å gå.

Kan faktisk skje - Uncharted 4: A Thief's End fyller åtte år i 2024, og selv om Naughty Dog har sagt at de er ferdige med serien, har det også kommet indikasjoner på at Sony ikke er like ivrige etter å ta farvel. Åtte år er lang, lang tid, og for å være ærlig hadde jeg trodd at vi ville ha sett tegn til liv nå, men i 2024 kan det endelig være på tide, for det finnes et par potensielle utviklere som kan jobbe med et nytt Nathan Drake-eventyr.

Usannsynlig, men mulig - Som jeg skrev om Microsoft, sliter Embracer økonomisk og ryktes å være interessert i å selge Borderlands-utvikleren Gearbox. Hvis det skjer, forventer jeg at Take-Two kjøper (siden de eier Borderlands, og sannsynligvis vil ha utvikleren av serien også), men det er ikke usannsynlig at Sony også er interessert. Gearbos har mange fine lisenser og er et skikkelig kraftsenter med stor kapasitet. Det ville sannsynligvis også gjøre det lettere å få til Borderland-eksklusive spill av noe slag.

Incredible long shot - Killzone har alltid hatt en spesiell plass i PlayStation-spillernes hjerter, men Guerrilla forbindes nå først og fremst med Horizon-serien, som har blitt mye større kommersielt. Selv om det går rykter om et comeback for Killzone, tror jeg det er best å glemme en oppfølger, bortsett fra muligens en remake fra Bluepoint (som ikke ville vært det verste). Det er synd og skam.