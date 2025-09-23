Jonas Gahr Støre "kan ikke fastslå" russisk innblanding i droneobservasjonene som stengte flyplassene i København og Oslo "Vi kan ikke fastslå om dette ble gjort med overlegg eller om det skyldtes navigasjonsfeil."

HQ I går kveld fikk vi nyheten om at Oslo lufthavn ble stengt etter at det ble oppdaget droneaktivitet i området. Nå har Norges statsminister bekreftet at "vi kan ikke fastslå om dette ble gjort med vilje eller om det skyldtes navigasjonsfeil... Uansett årsak er dette uakseptabelt, og det har vi gjort klart overfor russiske myndigheter." Samtidig bemerket han at Norges luftrom har blitt krenket av russiske fly ved flere anledninger i år, noe som er de første gangene på over ti år. Nå venter vi på å se hvilke konklusjoner som trekkes av denne nye hendelsen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer om dette via følgende lenke. Go! Jonas Gahr Stoere // Shutterstock