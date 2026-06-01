Jonas Vingegaard blir en del av eliten av syklister som har vunnet alle tre Grand Tours etter seier i Italia
Jonas Vingegaard vant Giro d'Italia med overveldende overlegenhet over Gall og Hindley.
Den 29 år gamle danske syklisten Jonas Vingegaard svarte på forventningene og presset og vant Giro d'Italia 2026, og vant dermed sin fjerde Grand Tour og første gang i Italia, og vant alle tre Grand Tours før Tadej Pogacar, som var fraværende i år da han prioriterte Tour de France. Bare syv syklister har klart å oppnå dette før Vingegaard: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali og Chris Froome.
Vingegaard (Visma - Lease a Bike) vant Tour de France 2022 og 2023 og La Vuelta a España 2025, og regnes som verdens nest beste landeveissyklist etter Pogacar (siden hans første Tour de France-seier i 2022 har han alltid blitt nummer én eller to i hver Grand Tour han har deltatt i), noe som viser i hvor overlegen han var: Fem vunne etapper og over 5 minutter over den nest beste (nummer to var kanadieren Felix Gall fra Decathlon CGM Team, 5:22 bak, og nummer tre var australieren Jai Hindley fra Red Bull Bora - Hansgrohe, 6:25 bak).
Paul Magnier (200 poeng) slo favoritten Jonathan Milan (153 poeng) i poengkonkurransen og vant Maglia Ciclamino.
Den 4. juli begynner Tour de France, og vi får se om Vingegaard kommer styrket ut for å utfordre Pogacar i årets viktigste ritt.