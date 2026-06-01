Jonas Vingegaard blir en del av eliten av syklister som har vunnet alle tre Grand Tours etter seier i Italia

Den 29 år gamle danske syklisten Jonas Vingegaard svarte på forventningene og presset og vant Giro d'Italia 2026, og vant dermed sin fjerde Grand Tour og første gang i Italia, og vant alle tre Grand Tours før Tadej Pogacar, som var fraværende i år da han prioriterte Tour de France. Bare syv syklister har klart å oppnå dette før Vingegaard: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali og Chris Froome.

Vingegaard (Visma - Lease a Bike) vant Tour de France 2022 og 2023 og La Vuelta a España 2025, og regnes som verdens nest beste landeveissyklist etter Pogacar (siden hans første Tour de France-seier i 2022 har han alltid blitt nummer én eller to i hver Grand Tour han har deltatt i), noe som viser i hvor overlegen han var: Fem vunne etapper og over 5 minutter over den nest beste (nummer to var kanadieren Felix Gall fra Decathlon CGM Team, 5:22 bak, og nummer tre var australieren Jai Hindley fra Red Bull Bora - Hansgrohe, 6:25 bak).

Paul Magnier (200 poeng) slo favoritten Jonathan Milan (153 poeng) i poengkonkurransen og vant Maglia Ciclamino.

Den 4. juli begynner Tour de France, og vi får se om Vingegaard kommer styrket ut for å utfordre Pogacar i årets viktigste ritt.