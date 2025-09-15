Jonas Vingegaard sympatiserer med demonstrantene i La Vuelta: "Vi har alle rett til å protestere"

HQ

Jonas Vingegaard sier han forstår protestene rundt La Vuelta a España, og legger til at han alltid har følt seg trygg under rittet. "Selvfølgelig er det synd at vi ikke kunne sykle rittet slik vi ønsket, men jeg synes vi alle har rett til å protestere", sa den danske syklisten fra Team Vsima til As. "Folk som demonstrerer gjør det til støtte for Gaza, og de som protesterer har sine grunner. De ønsker større synlighet, og det forstår jeg."

En uke tidligere sa Vingegaard også at han hadde forståelse for protestene på den danske TV-kanalen Sport TV2. "Folk gjør det av en grunn. Det er forferdelig det som skjer. Jeg tror kanskje de som protesterer ønsker en stemme, så kanskje mediene bør gi dem den stemmen. Kanskje det er derfor de gjør det".

Han roste også løpsarrangørene og politibetjentene, ettersom han følte seg trygg hele tiden til tross for protestene. Intervjuet fant sted før den siste etappen, som ble avsluttet mye tidligere enn forventet, 60 km før målstreken, da titusenvis av demonstranter invaderte Madrids gater. Alle rytterne fikk samme tid, og Vingegaard feiret triumfen senere på et improvisert podium.