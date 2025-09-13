Jonas Vingegaard tar den nest siste etappen og vinner vueltaen i morgen

HQ

Vinneren av La Vuelta a España er så godt som avgjort etter den nest siste etappen, stigningen til La Bola del Mundo (Verdenssfæren), et fjell i nærheten av Madrid, 2265 meter over havet, som er med for tredje gang i La Vuelta (etter 2012 og 2010).

Jonas Vingegaard fra Team Visma var av de fleste spådd til å vinne den spanske Grand Tour. Før lørdagens etappe lå dansken 44 sekunder foran portugiseren Joao Almeida fra UAE Emirates, og ikke bare forsvarte han tiden sin, han gikk også for seier, vel vitende om at det er en av de mest prestisjefylte etappene i rittet. Vingegaard, først, tok nesten definitive 1 minutt og 16 sekunder over Joao Almeida, som ble nummer fem i dag.

På søndag står kampen mellom engelskmannen Tom Pidcock og australieren Jai Hindley. Den avsluttende etappen i Madrid vil være tungt bevoktet av over tusen politibetjenter, etter at pro-palestinske demonstranter har forstyrret flere etapper av rittet i protest mot Israel-Premier Techs deltakelse.