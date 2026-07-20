Jonas Vingegaard trekker seg fra Tour de France og gir Tadej Pogacar et enormt forsprang i år

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Tour de France 2026 ble mye mindre spennende etter at Jonas Vingegaard trakk seg, noe som i praksis gir seieren til rivalen Tadej Pogacar. Dansken, som vant sammenlagt i 2022 og 2023 og ble nummer to i 2021, 2024 og 2025, og som har skapt en rivalisering som har preget sykkelsporten de siste fem årene, falt 22 kilometer fra målstreken i stigningen til Plateau de Solaison, den 15. etappen i Touren, og brakk kragebeinet.

Uten Vingegaard er Pogacar lederen i sammenlagtklassifiseringen med et forsprang på fem minutter på Remco Evenepoel, som likevel var søndagens etappestjerne etter å ha slått Pogacar og Isaac del Toro, begge fra UAE Emirates, i den avsluttende spurten og dermed sikret seg sin første seier i en høyfjells-etappe i Touren.

Siden det ikke er noen etapper på mandag, starter den siste uken av Touren på tirsdag, med en individuell tidsprøve mellom Évian-les-Bains og Thonon-les-Bains – en sjanse for Evenepoel hvis han ønsker å utfordre Pogacar, eller i det minste sikre og trolig avgjøre andre- og tredjeplassen på pallen: Isaac del Toro ligger nå på tredjeplass, 5 minutter og 58 sekunder bak Pogacar; med Paul Seixas på fjerdeplass, 6 minutter og 23 sekunder bak lederen; Florian Lipowitz på femteplass (6 minutter og 48 sekunder bak) og Juan Ayuso på sjetteplass, 7 minutter og 28 sekunder bak.