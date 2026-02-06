Jonas Vingegaard utsetter sesongstart 2026 og går glipp av UAE Tour etter krasj i Spania
Den danske syklisten krasjet og ble deretter syk, og går glipp av UAE Tour denne måneden.
Jonas Vingegaard vil utsette sesongstarten for 2026 etter en sykkelkrasj og deretter sykdom, da Team Visma - Lease a Bike har bekreftet at den danske syklisten ikke vil delta i UAE Tour senere denne måneden. Vingegaard krasjet under trening i Málaga i Spania.
"Jeg hadde virkelig gledet meg til å komme tilbake til UAE Tour og er derfor skuffet over at vi har vært nødt til å ta denne avgjørelsen. Kombinasjonen av krasjet og påfølgende sykdom gjorde det imidlertid nødvendig. Det er bedre å bli helt frisk først, slik at jeg deretter kan fokusere på mine neste mål, sier Vingegaard, som vant La Vuelta a España i 2025 og ble nummer to i Tour de France i 2025.
UAE Tour er et av de første rittene i UCI World Tour, som er verdt 300 verdensranglistepoeng for vinneren, og ble arrangert første gang i 2019. Den siste utgaven ble vunnet av Tadej Pogacar og besto av syv etapper, totalt 1013,2 km gjennom De forente arabiske emirater. 2026-utgaven finner sted 16. februar.
Vingegaard vil trolig vente til Volta a Catalunya i slutten av mars for å debutere på UCI World Tour i 2026.