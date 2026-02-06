Jonas Vingegaard utsetter sesongstart 2026 og går glipp av UAE Tour etter krasj i Spania

HQ

Jonas Vingegaard vil utsette sesongstarten for 2026 etter en sykkelkrasj og deretter sykdom, da Team Visma - Lease a Bike har bekreftet at den danske syklisten ikke vil delta i UAE Tour senere denne måneden. Vingegaard krasjet under trening i Málaga i Spania.

"Jeg hadde virkelig gledet meg til å komme tilbake til UAE Tour og er derfor skuffet over at vi har vært nødt til å ta denne avgjørelsen. Kombinasjonen av krasjet og påfølgende sykdom gjorde det imidlertid nødvendig. Det er bedre å bli helt frisk først, slik at jeg deretter kan fokusere på mine neste mål, sier Vingegaard, som vant La Vuelta a España i 2025 og ble nummer to i Tour de France i 2025.

UAE Tour er et av de første rittene i UCI World Tour, som er verdt 300 verdensranglistepoeng for vinneren, og ble arrangert første gang i 2019. Den siste utgaven ble vunnet av Tadej Pogacar og besto av syv etapper, totalt 1013,2 km gjennom De forente arabiske emirater. 2026-utgaven finner sted 16. februar.

Vingegaard vil trolig vente til Volta a Catalunya i slutten av mars for å debutere på UCI World Tour i 2026.