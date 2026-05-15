Jonas Vingegaard vinner sin første etappe i Giro d'Italia og klatrer fra 15. til 2. plass i sammendraget

Giro d'Italia hadde sin lengste etappe på fredag, en 246 kilometer lang fjelletappe med 4,600 km stigning, med målgang i Blockhaus, en av Italias tøffeste stigninger i Abruzzo. Og favoritten, Jonas Vingegaard, erobret Blockhaus med et soloangrep til toppen, og kom i mål på 6:09:15.

Jonas Vingegaard fra Visma-Lease a Bike, som lå på 15. plass i sammendraget før dagen, 6:22 minutter bak lederen Afonso Eulálio fra Bahrain Victorious, halverte avstanden og ligger nå på andreplass i rittet, 3:17 bak portugiseren. Vingegaard, som vant Tour de France 2022 og 2023 samt Vuelta a España 2025, vinner sin første etappeseier i Giro d'Italia i sin første deltakelse i rittet.

Felix Gall fra Decathlon CMA kom i mål 13 sekunder bak dansken og ligger fortsatt på tredjeplass i sammendraget, men resten tapte mye tid på dagens etappe, med Jai Hindley fra Red Bull Bora-Hansgrohe nærmest, som kom i mål som nummer tre i dag, ett minutt etter Vingegaard, og ligger på fjerdeplass i sammendraget, 4:25 minutter fra teten.

Den tidligere nummer to i sammendraget, spanjolen Igor Arrieta, faller til 14.-plass, 6:11 bak teten. Paul Magnier fra Soudal Quick-Step leder fortsatt sammendraget med 130 poeng etter å ha vunnet tre av syv etapper, foran Jonathan Milan fra Lidl-Trek med 76 poeng.