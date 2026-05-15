Jonas Vingegaard vinner sin første etappe i Giro d'Italia og klatrer fra 15. til 2. plass i sammendraget
Dansken sparte krefter til Giroens første virkelige utfordring, stigningen til Blockhaus.
Giro d'Italia hadde sin lengste etappe på fredag, en 246 kilometer lang fjelletappe med 4,600 km stigning, med målgang i Blockhaus, en av Italias tøffeste stigninger i Abruzzo. Og favoritten, Jonas Vingegaard, erobret Blockhaus med et soloangrep til toppen, og kom i mål på 6:09:15.
Jonas Vingegaard fra Visma-Lease a Bike, som lå på 15. plass i sammendraget før dagen, 6:22 minutter bak lederen Afonso Eulálio fra Bahrain Victorious, halverte avstanden og ligger nå på andreplass i rittet, 3:17 bak portugiseren. Vingegaard, som vant Tour de France 2022 og 2023 samt Vuelta a España 2025, vinner sin første etappeseier i Giro d'Italia i sin første deltakelse i rittet.
Felix Gall fra Decathlon CMA kom i mål 13 sekunder bak dansken og ligger fortsatt på tredjeplass i sammendraget, men resten tapte mye tid på dagens etappe, med Jai Hindley fra Red Bull Bora-Hansgrohe nærmest, som kom i mål som nummer tre i dag, ett minutt etter Vingegaard, og ligger på fjerdeplass i sammendraget, 4:25 minutter fra teten.
Den tidligere nummer to i sammendraget, spanjolen Igor Arrieta, faller til 14.-plass, 6:11 bak teten. Paul Magnier fra Soudal Quick-Step leder fortsatt sammendraget med 130 poeng etter å ha vunnet tre av syv etapper, foran Jonathan Milan fra Lidl-Trek med 76 poeng.