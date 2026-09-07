Jonas Vingegaards rørende gest overfor en ung fan som gråt etter at han falt i Tour de France

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Da den danske syklisten Jonas Vingegaard trakk seg fra Tour de France 2026 etter å ha krasjet i 15. etappe og brutt kragebeinet, fanget TV-kameraene til France Télévisions en ung fan som gråt. Nesten to måneder senere har Vingegaard tatt kontakt med fansen, som heter Adam og kommer fra det franske departementet Isère, og har gitt ham en signert trøye fra Visma-Lease a Bike.

«Hei Adam, jeg så deg på TV og er virkelig glad for å ha din fulle støtte. Det gjør meg veldig glad, og ikke vær redd, jeg skal ikke slutte å sykle», sa Vingegaard i en video lagt ut av France Télévisions (via RMC Sport). I tillegg til trøya inviterte Visma Adam til å se ham i Tour de France neste år.

Jonas Vingegaard vant Tour de France i 2022 og 2023, og ble nummer to i 2021 og 2024; han vant også La Vuelta a España i 2025, men etter styrten vil han gå glipp av resten av året, akkurat som sin største rival Tadej Pogacar.