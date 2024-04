Jonathan Majors dømt til rådgivning og unngår fengselsstraff

HQ

Nå er det endelig klart hva som venter Jonathan Majors etter at han ble dømt for vold i hjemmet mot sin tidligere partner Grace Jabbari. Skuespilleren, som tidligere har medvirket i flere av Marvel verker som Kang the Conqueror, slipper fengselsstraff, men skal i stedet gjennomgå et årelangt rådgivningsprogram fra sitt hjem i Los Angeles.

Ifølge Variety må Majors fullføre et 52-ukers kurs med personlig oppmøte, i tillegg til at han må fortsette den psykiske terapien han allerede har deltatt på. Det foreligger også en permanent beskyttelsesordre som forhindrer kontakt mellom Majors og Jabbari, i tillegg til at Majors vil være under streng overvåkning, slik at han kan risikere fengselsstraff hvis han gjør noe kriminelt.

Alt dette skjer rundt fire måneder etter at Majors ble dømt i voldssaken, på grunn av flere forsinkelser i prosessen.