Jonathan Majors er åpen for å vende tilbake som Kang Erobreren

Tidlig i 2023 følte Jonathan Majors at han var på vei til å bli et av de neste store navnene i Hollywood. Han spilte hovedrollen i prisbelønte filmer og gjorde seg sterkt gjeldende i MCU i Ant-Man and the Wasp: Quantumania som Kang the Conqueror. Det virket til og med som om MCUs fremtid ble bygget rundt hans rollefigur.

Men som vi vet, takket være beskyldningene mot Majors og de juridiske problemene som fulgte, ble han droppet av Marvel og Disney. I en samtale med USA Today sa Majors at han ville være åpen for å vende tilbake til rollen.

"Ja, selvfølgelig sier jeg ja", sa han. "Disney, Marvel Studios, jeg elsker dem. Tom Hiddleston, jeg elsket å jobbe med den fyren. Jeg elsket å jobbe med Paul Rudd. Jeg elsket å jobbe med Gugu Mbatha-Raw. Jeg elsker bransjen så høyt, og nå er jeg på et sted der jeg kan føle kjærligheten fra dem og faktisk uttrykke min kjærlighet til dem."

Med tanke på at Robert Downey Jr. nå ser ut til å ta over skurkerollen i de kommende Avengers-filmene, er vi ikke sikre på at Majors er klar for en MCU-retur med det første. Men det er en annen stor franchise som kaller på ham, ettersom Michael B. Jordan har sagt at han gjerne vil jobbe med Majors på en ny Creed-film.

