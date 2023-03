Jonathan Majors har blitt arrestert for anklager om vold i hjemmet

HQ

Jonathan Majors, skuespilleren som sist dukket opp i Creed III og Ant-Man and the Wasp: Quantumania, har blitt arrestert i New York for anklager om vold i hjemmet.

Ifølge New York City Police var skuespilleren involvert i en voldshendelse i hjemmet med en 30 år gammel kvinne som hevdet å ha blitt overfalt av skuespilleren og pådratt seg mindre skader i hodet og nakken før hun ble fraktet til sykehus for behandling.

Siden hendelsen har Majors' advokat benektet eventuelle ugjerninger fra skuespilleren, og hevdet at det er bevis som beviser hans uskyld, inkludert skriftlige bevis fra anklageren som tilbakeviser hennes uttalelser, men skaden kan allerede være gjort, da det allerede har vært rapporter om at produksjoner som involverer skuespilleren er fjernet, deriblant en reklame for den amerikanske hæren.

