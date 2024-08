Jonathan Majors vil gjerne spille Kang igjen

HQ

Det endte litt skuffende for Jonathan Majors og Kang da skuespilleren ble droppet av Disney. Anklagene mot skuespilleren passet rett og slett ikke selskapets PR-maskin, og det er vanskelig å klandre dem. De har imidlertid vært nødt til å rydde opp og revidere noen ting i kjølvannet av alt dramaet, for Majors skulle være den neste store trusselen i MCU, en badass av rang som skulle utfordre Avengers, et ansvar som nå i stedet har falt på Robert Downey Jr. sine skuldre.

En kostbar avgjørelse, ettersom Disney sies å ha brukt nesten titalls millioner dollar på å lokke Russo-brødrene tilbake for å regissere, for ikke å snakke om de uvirkelige summene som forventes å bli utbetalt til Downey Jr. for hans deltakelse.

TMZ som snakket med Majors beskrev skuespilleren som knust over alt som har skjedd, men det ser ut til at han ikke har gitt opp håpet, og da han ble spurt om han fortsatt er interessert i å spille Kang i MCU, svarte skuespilleren :

"Ja, for faen! Ja, for helvete! Jeg elsker ham. Jeg elsker Kang. Hvis det er det fansen vil ha, og det er det Marvel vil ha, så la oss sette i gang. Ja, for faen!"

Sannsynligheten for at det skjer er liten, men merkeligere ting har skjedd, og tiden har en måte å lege alle sår på, så hvem vet hva fremtiden bringer.

Synes du det er trist at Disney skrotet Kang, og bør Majors få en ny sjanse?