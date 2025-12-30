Skal Jordan Peele lage Marvel-film?

HQ

Marvel Studios kan være i ferd med å forberede seg på å samarbeide med ingen ringere enn Jordan Peele. Get Out-, Us- og Nope-regissøren er tilsynelatende i søkelyset hos Marvel for å regissere en kommende MCU-film, og det ser ut til at Peele selv også kan være interessert.

Rapporten om at Marvel ønsker å signere Peele til å lage en MCU-film kom fra Cosmic Marvel Twitter/X-kontoen i løpet av helgen, og i går kveld svarte Peeles studio Monkeypaw Productions på ryktet. Vi fikk bare øye-emoji fra Monkeypaw, men det er nok av en tease til å få oss til å tro at noe kan være på gang her.

Jordan Peele er kjent som et av Hollywoods store navn innen skrekkfilm i disse dager, men en tur til MCU er kanskje ikke så usannsynlig med tanke på at Peele en gang i tiden var mest kjent for sine komediesketsjer. Han er derfor kjent med en rekke sjangre, og kan sannsynligvis skape en helt unik Marvel-opplevelse hvis han får mye kreativ kontroll. Vi får vente og se hvilket prosjekt han ender opp med å signere på, hvis han slutter seg til MCU som regissør.