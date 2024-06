Jordan Peele sin fjerde film har premiere i oktober 2026

HQ

Med tre storfilmer bak seg er Jordan Peele en av de mest omtalte regissørene i filmverdenen akkurat nå, med mange fans som dyrker hans særegne stil. Det er ingen tvil om at Peeles iøynefallende historier, som Get Out, Us og Nope, definitivt bringer noe unikt til bordet.

At Peele har en fjerde film på gang var noe Universal gledelig annonserte i fjor, og nå vet vi nøyaktig når den forventes å komme på kinoer verden rundt. For han avslører at datoen som alle Peele-fans og skrekkentusiaster bør merke av i kalenderen den 23. oktober 2026. Mer konkret informasjon om hva Peeles neste film kan komme til å handle om, eller hvem som er involvert, er imidlertid fortsatt innhyllet i mystikk.

