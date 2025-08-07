Jordan Peeles Him ser ut som Whiplash på steroider i ny trailer

Hvor langt vil du gå for å jage en drøm? For idrettsutøvere er det ofte ingen ende på jakten på ære og prestasjoner, et mål Jordan Peele og Justin Tipping Him utnytter med stor effekt.

Him følger den unge amerikanske fotballstjernen Cameron Cade, spilt av Tyriq Withers. Cade ser ut til å bli en stor collegeutøver som skal bli proff, da en karrieretruende hjerneskade setter Him på benken for en stund.

Karrieren hans kunne ha vært over om det ikke hadde vært for Isaiah White, spilt av Marlon Wayans, som inviterer Him hjem til seg for å trene. Denne treningen tar imidlertid snart en mørk vending, da White viser at hans standarder er for høye til at de kan nås uten store ofre.

Him kommer på kino 19. september.