Jordan Peeles neste film fjernet fra Universals lanseringskalender

HQ

Jordan Peeles neste film har tilsynelatende blitt forsinket på ubestemt tid. I det minste har den blitt skjøvet ut av en utgivelsesplan for Universal Pictures i 2026, ettersom Get Out og Nope-regissøren ser ut til å fortsette sin hete strek med en fjerde film.

Siden gjennombruddet med skrekk/thrilleren Get Out har Peele blitt synonymt med begge sjangrene, og hadde tidligere planlagt en oppfølger til sin siste film Nope i 2024. Ifølge The Wrap ble denne imidlertid utsatt til en dato i 2026, før den ble fjernet helt fra Universals tidsplan.

Peele er fortsatt en veldig travel mann. Han promoterer for tiden den nye thrilleren Him, som han er produsent for, og han jobber også med videospillet OD sammen med Hideo Kojima. Likevel håper fans av skrekkfilm og unike skrekkpremisser alltid å høre mer om hva Peele har på gang som soloregissør.