Jordan Peeles neste film kan bli hans beste

I tillegg til å være en talentfull komiker er Jordan Peele en av de beste skrekkregissørene, om ikke en av de beste regissørene i Hollywood akkurat nå. Alle følger spent med på hva Peele vil gjøre videre.

I en ny episode av podcasten til Conan O'Brien var Peele gjest og ga et innblikk i sin neste film. Han sa at ideene han har hatt, bør gjøre filmen til hans favoritt hittil, men det er "if I make it right.".

Det er ikke mye som er kjent om Peeles neste soloutspill, men han jobber også med OD, et spill med Hideo Kojima som ble annonsert på The Game Awards 2023.