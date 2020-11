Jordan Peeles neste skrekkfilm kommer i 2022

Du ser på Annonser

Jordan Peele har med sine to skrekkfilmer, Get Out og Us, vært en del av den moderne skrekkbølgen sammen med blant annet Ari Aster, og har pustet nytt liv i skrekksjangeren. Nå venter mange spent på hans neste film, og nå vet vi litt mer om denne. Eller, vi vet i hvert fall cirka når vi kan forvente å se den.

ComingSoon kan bekrefte at hans tredje film ankommer i juli 2022 via et samarbeid med Universal. Det finnes enda ingen detaljer om selve plotet.

Både Get Out og Us fikk flere Oscar-nominasjoner, som er ganske sjeldent for skrekkfilmer generelt. Samtidig står han også for rebooten av The Twilight Zone.

Hva synes du selv om Us og Get Out?