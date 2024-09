Jordana Brewster og Scott Speedman blir terrorisert av en kjellerdør i kommende thriller

Selv om den vil gå glipp av den skumle sesongen, har Lionsgate gitt oss vår første titt på en kommende thriller som ser Fast and Furious' Jordana Brewster og Underworlds Scott Speedman bli terrorisert av et gratis drømmehus med en foruroligende advarsel.

Filmen heter Cellar Door og handler om et byboerpar som etter en spontanabort bestemmer seg for å flytte til forstedene og bo i et hus som de får i gave av Laurence Fishburne. Det er selvsagt en hake ved dette, og det er at paret ikke under noen omstendighet kan åpne kjellerdøren ...

Sammendraget forklarer handlingen slik: "I denne spennende thrilleren ønsker et par som bor i byen å flytte til en forstad i Portland, Oregon. Under et besøk i det grandiose hjemmet til Emmett, en mystisk mann med talent for å koble den rette eiendommen med de rette menneskene, blir paret plutselig begavet med drømmehuset på én betingelse - de må aldri åpne kjellerdøren. Etter hvert som tiden går, innser paret at gamle hus faktisk er som mennesker ... de har alle sine dype, mørke hemmeligheter."

Cellar Door kommer til utvalgte kinoer, men også digitalt og på bestillingstjenester 1. november, og du kan se traileren for filmen nedenfor.