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Til tross for at Spania dominerte Argentina i nesten to timer, klarte de ikke å bryte gjennom Dibu Martínez' forsvar i VM-finalen før i det 106. minutt, da Ferran Torres scoret finalens eneste mål og fikk millioner av mennesker i Spania til å hoppe av glede.

Som det ofte skjer i store kamper som får nasjonal oppmerksomhet, forårsaker målfeiringer jordvibrasjoner som registreres av seismometre, og siden dette var Spanias første VM-finale på 16 år, fulgte millioner av mennesker kampen direkte og hoppet i tre avgjørende øyeblikk, avslører det spanske nasjonale forskningsrådet (CSIC).

Vibrasjonene, som ble registrert av nettverkene til Det nasjonale geografiske instituttet (IGN) og Det geologiske og kartografiske instituttet i Catalonia (ICCG) ved stasjoner over hele Spania, viser tre tydelige topper i løpet av kampen, som var synlige samtidig på nettverkssensorene: Torres’ mål i det 106. minutt, et tidligere mål av Nico Williams som på uforklarlig vis ble underkjent av VAR, og kveldens mest intense rystelse: sluttfløyten, da seieren ble bekreftet.

En mindre topp ble registrert da Torres scoret et nytt mål som ble avvist for offside, og da de løftet pokalen minutter senere... med Trump ved siden av.

CSIC forklarer at denne seismiske aktiviteten, forårsaket av menneskelig aktivitet, er umerkelig i vårt daglige liv, og har blitt dokumentert i flere byer rundt om i verden. Det unike ved disse registreringene er at signalene ikke stammer fra stadionene, men fra nabolagene og hjemmene der folk så på kampene.

I 2024, under UEFA-EM-finalen, ble det for eksempel registrert lignende topper ved målene til Nico Williams og Mikel Oyarzabal, og under dette VM-et har lignende vibrasjoner blitt registrert siden åttendedelsfinalen mot Portugal.