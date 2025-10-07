Jordi Alba kunngjør også at han legger opp etter MLS-sesongen

HQ

Bare to uker etter at Sergio Busquets annonserte at han legger opp, har en annen tidligere Barça-legende i Inter Miami annonsert at han legger støvlene på hyllen: Jordi Alba. Den 36 år gamle venstrebacken legger opp etter MLS-sesongen, som avsluttes om bare noen måneder.

Han kunngjorde det i en video på sosiale medier, der han sier at han velger å avslutte karrieren "med absolutt overbevisning, tilfredsstillelse og lykke. Fordi jeg føler at jeg har tilbakelagt hele denne veien med all mulig lidenskap, og at det nå er på tide å åpne en ny etappe og avslutte den forrige med de beste følelser."

Jordi Alba huskes best for sin suksessrike periode i FC Barcelona, der han vant seks ligatitler, én Champions League og fire spanske cupmesterskap. Før det spilte han for Valencia CF, der han debuterte som profesjonell. Han valgte å avslutte karrieren i samme klubb som Messi valgte, Inter Miami, der han vant MLS Supporter's Shield for beste plassering i den ordinære sesongen i 2024. Han hadde også 93 landskamper med Spania, og vant EM i 2012.

For øyeblikket ligger Inter Miami på tredjeplass i Eastern Conference i MSL. Den ordinære sesongen avsluttes 19. oktober, og sluttspillet starter 22. oktober, med finale i desember.