Jordi & Oslo: The Lost Tail-skaperen drømmer om at det kan bli barns første pek-og-klikk-spill

På BIG-konferansen i år hadde vi gleden av å snakke med animatøren og tegneserieskaperen Guillem Ruiz, som med sitt kommende spill Jordi & Oslo: The Lost Tail bringer avistegneserien Jordi & Oslo ut til et nytt publikum. Det er et pek-og-klikk-eventyrspill, som kanskje ikke er laget for barn, men som helt sikkert er populært blant dem.

"Jeg vil ikke si at det er for barn, men jeg ble sjokkert over hvor godt de liker det, og drømmen min er at det skal bli deres første pek-og-klikk-spill", sier Ruiz. <em>"Og det gjør de, de elsker det. De har aldri spilt pek og klikk før. Noen av dem har aldri brukt musen før, og de går virkelig opp i det."

"Men vår målgruppe, eller de vi har laget det for, er folk som oss, som bare vil ha et oppslukende spill og morsomme gåter," fortsetter han. "Humoren er litt rar, som på 90-tallet, men det har mange elementer fra vår søreuropeiske kultur."

Så enten du er ung til sinns eller har egne barn, ser det ut til at alle kan finne noe de kan ha glede av i dette søte eventyret. Se hele intervjuet med Guillem Ruiz nedenfor: