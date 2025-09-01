Jordskjelv i Afghanistan etterlater over 800 døde og 2800 skadde

HQ

Siste nytt om Afghanistan . Vi skrev allerede tidlig i morges en nyhetssak om at jordskjelvet i Afghanistan har etterlatt mer enn fem hundre døde og rundt femten hundre skadde(her).

Nå vet vi flere detaljer om hendelsen. Nå vet vi at tallet har steget til nesten åtte hundre omkomne og nærmere tre tusen sårede. Samtidig ber Taliban-regjeringen om internasjonal støtte, ettersom redningsmannskapene står overfor vanskeligheter.

Helikoptre evakuerer overlevende, men siden den utenlandske bistanden har blitt kraftig redusert etter Talibans maktovertakelse, sliter myndighetene med å reagere. Humanitære organisasjoner advarer om at ødeleggelsene kan bli enda større, så følg med for ytterligere oppdateringer.