Jordskjelv med en styrke på 7,4 utløser tsunamivarsler over hele Sør-Filippinene

Vi har nettopp fått nyheten om at et kraftig jordskjelv utenfor kysten rystet det sørlige Filippinene tidlig fredag, noe som førte til tsunamivarsler over hele regionen og rapporter om skader nær episenteret i Mindanao. Lokale myndigheter bekreftet minst ett dødsfall mens redningsaksjoner ble organisert, mens nærliggende land som Indonesia og Palau også utstedte varsler. Den filippinske presidenten forsikret at kriseteamene var i beredskap, og at vurderingene fortsatte i de berørte områdene. Skjelvet, som er blant de kraftigste som har rammet landet de siste årene, forårsaket omfattende panikk og strukturelle skader, selv om den umiddelbare tsunamitrusselen senere ble opphevet. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!