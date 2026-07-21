Jordskjelv med styrke 5,0 rammet Yunnan i Kina

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Etter de nylige jordskjelvene med styrke 7,5 og 6,5 som ble registrert i henholdsvis Venezuela og Papua Ny-Guinea i sommer, hvorav det første hadde katastrofale konsekvenser, er det registrert et nytt jordskjelv i det sørvestlige Kina. Nærmere bestemt rammet et jordskjelv med styrke 5,0 provinsen Yunnan, med et grunt jordskjelv på 6 km i det fjellrike Moijang-fylket, nær Pu'er, rundt 100 km fra grensene til Laos og Vietnam.

Det foreligger ingen rapporter om skadde eller materielle skader på tidspunktet for denne artikkelen, men ifølge Reuters ble togdriften innstilt som en sikkerhetsforanstaltning, med tog som ble stoppet og spor som ble inspisert. Dette førte til forsinkelser på den internasjonale jernbanelinjen mellom Kina og Laos, men myndighetene fant ingen skadde eller materielle skader, og det lokale strømnettet forble i drift.