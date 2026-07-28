Jordskjelv med styrke 7,1 rammer Kumamoto i Japan – det meldes om skadde, evakueringer og ødeleggelser

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Et jordskjelv med styrke 7,1 fant sted tirsdag i Kumamoto-prefekturet i Sør-Japan. Ifølge Japans meteorologiske byrå (JMA) lå jordskjelvets episenter svært nær byen Uto, som også ligger nær prefekturens hovedstad Kumamoto, med over 700 000 innbyggere.

Jordskjelvet har ført til at 40 000 hjem står uten strøm, samt forårsaket forstyrrelser i transportnettet og ødeleggelser. Det er ikke rapportert om omkomne, men det foreligger enkelte rapporter om flere titalls skadde.

Mange flere mennesker ble evakuert, og det ble utstedt en tsunamivarsel for en bølge på én meter, men varselet ble nedgradert, ifølge det amerikanske Pacific Tsunami Warning Center (via El País).

Det berømte Kumamoto-slottet, som i sin nåværende form stammer fra tidlig på 1600-tallet (og som ble omfattende rekonstruert i 1960), kan ha blitt skadet, ti år etter at regionen ble rammet av et annet jordskjelv (et jordskjelv med styrke 6,2 i 2016). Videoer på sosiale medier viser at murene i nærheten av slottet kolliderer og at støv stiger opp rundt slottet.