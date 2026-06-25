Jordskjelv med styrke 7,2 og 7,5 rammer Venezuela – minst 32 døde er allerede bekreftet

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I løpet av natten ble det søramerikanske landet Venezuela rammet av to kraftige jordskjelv med styrke 7,2 og 7,5, en naturkatastrofe som allerede har krevd 32 liv og ødelagt store deler av den lokale infrastrukturen.

Hjelpe- og redningsarbeidet er i gang, men de to jordskjelvene, som rammet med bare noen minutters mellomrom, har allerede forårsaket uopprettelig skade. BBC News melder til og med at jordskjelvene var de sterkeste som har rammet landet siden 1900, da et jordskjelv med styrke 7,7 ble registrert.

Det første jordskjelvet hadde sitt episenter hovedsakelig vest for La Guaira og Caracas, rundt området Morón, men det andre jordskjelvet strakte seg lenger østover langs kysten og hadde et merkbart og alvorlig påvirkningsområde også rundt hovedstaden og La Guaira.

Verdensledere har allerede uttrykt sin støtte, og noen har lovet å yte bistand og hjelp til landet. Røde Kors har (ifølge Reuters) uttalt at «det fulle omfanget av de menneskelige konsekvensene» av katastrofen «ennå ikke er kjent».

Selv om det i første omgang ble utstedt en tsunamivarsel etter jordskjelvene, som berørte nærliggende områder i Puerto Rico og Jomfruøyene, er alarmen nå nedgradert til «advarsel», og det ser nå ut til at en slik følgekatastrofe ikke vil inntreffe.