Jordskjelv med styrke 7,4 rammet Colombia mandag morgen

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Colombia ble rammet av et jordskjelv med styrke 7,4 mandag, som ble kjent klokka 07:34 lokal tid (14:34 CEST, kl. 13:34 BST i Europa), og episenteret lå i San José del Palmar, i departementet Chocó, i den vestlige delen av Andesfjellene. Det er bekreftet at over hundre mennesker har omkommet, og at dusinvis av bygninger har rast sammen.

Det foreligger rapporter om alvorlige strukturelle skader, sprekker i fasader, over seks bygninger som har rast sammen, samt brudd på kommunikasjonsforbindelsene i byer som Cali og Pereira, og også i Manizales, hvor et av tårnene i katedralen har rast sammen. Jordskjelvet ble også kjent i andre byer som Bogotá, Medellín og til og med i andre land som Panama og Ecuador.

Colombia er et av landene med høyest seismisk risiko, da tre tektoniske plater møtes her. Det forekommer i gjennomsnitt 50 000 jordskjelv per måned i landet, men de fleste av dem er umerkelige for mennesker.

Dette jordskjelvet på 7,4 gjør det til et av de største som har vært kjent i landet siden det i april 2016 i Ecuador, på 7,8, som også rammet Colombia og drepte 676 mennesker, de fleste av dem i Ecuador. De dødeligste jordskjelvene i Colombia fant sted i 1999 i Córdoba-Navarco, med 1 900 omkomne, og i 1994 i Irlanda, med 1 100 omkomne.