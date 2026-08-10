Jordskjelv med styrke 7,4 rammet Colombia mandag morgen
Det foreligger flere videoer og rapporter om sammenrasinger og skader på bygninger, og over hundre mennesker er bekreftet omkommet.
Colombia ble rammet av et jordskjelv med styrke 7,4 mandag, som ble kjent klokka 07:34 lokal tid (14:34 CEST, kl. 13:34 BST i Europa), og episenteret lå i San José del Palmar, i departementet Chocó, i den vestlige delen av Andesfjellene. Det er bekreftet at over hundre mennesker har omkommet, og at dusinvis av bygninger har rast sammen.
Det foreligger rapporter om alvorlige strukturelle skader, sprekker i fasader, over seks bygninger som har rast sammen, samt brudd på kommunikasjonsforbindelsene i byer som Cali og Pereira, og også i Manizales, hvor et av tårnene i katedralen har rast sammen. Jordskjelvet ble også kjent i andre byer som Bogotá, Medellín og til og med i andre land som Panama og Ecuador.
Colombia er et av landene med høyest seismisk risiko, da tre tektoniske plater møtes her. Det forekommer i gjennomsnitt 50 000 jordskjelv per måned i landet, men de fleste av dem er umerkelige for mennesker.
Dette jordskjelvet på 7,4 gjør det til et av de største som har vært kjent i landet siden det i april 2016 i Ecuador, på 7,8, som også rammet Colombia og drepte 676 mennesker, de fleste av dem i Ecuador. De dødeligste jordskjelvene i Colombia fant sted i 1999 i Córdoba-Navarco, med 1 900 omkomne, og i 1994 i Irlanda, med 1 100 omkomne.