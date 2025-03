Jordskjelv med styrke 7,7 rammer Myanmar og Thailand, over 150 døde

HQ

Siste nytt fra Myanmar og Thailand . Vi vet nå at det massive jordskjelvet med en styrke på 7,7 som rammet Myanmar og Thailand på fredag, har forårsaket katastrofale skader og drept mer enn 150 mennesker.

Myanmars nest største by, Mandalay, ble hardest rammet, der flere bygninger kollapset og en demning brast, noe som bidro til ytterligere ødeleggelser. I Thailand raste et høyhus under oppføring sammen i Bangkok, og minst tre mennesker mistet livet.

Skjelvet, som ble etterfulgt av et kraftig etterskjelv, har etterlatt tusenvis av skadde. Det fulle omfanget av katastrofen er fortsatt uklart, ettersom myndighetene sliter med begrenset tilgang til de berørte områdene, så det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.