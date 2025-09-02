Jordskjelvet i Afghanistan etterlater over 1 400 døde og 3 000 skadde

HQ

Siste nytt om Afghanistan . Vi skrev allerede i går en nyhetssak om at jordskjelvet i Afghanistan har etterlatt over åtte hundre døde og rundt tre tusen skadde(her).

Nå vet vi flere detaljer om hendelsen. Nå vet vi at tallet har steget til mer enn fjorten hundre omkomne og tre tusen sårede. I mellomtiden står redningsmannskapene overfor enorme utfordringer med å navigere i ulendt terreng og på smale veier.

De lokale helsesystemene er overveldet, og er helt avhengige av internasjonal hjelp fra Storbritannia, India og andre nasjoner. Myndighetene advarer om at antallet ofre kan stige etter hvert som redningsarbeidet fortsetter i hardt vær og logistiske hindringer.