Jordskjelvet i Afghanistan etterlater over 2 200 døde og 3 600 skadde

HQ

Siste nytt om Afghanistan . Allerede i går skrev vi en nyhetssak om at jordskjelvet i Afghanistan har etterlatt seg over 1 200 døde og rundt 3 000 skadde(her).

Nå vet vi flere detaljer om hendelsen. Nå vet vi at dødstallet har steget til mer enn to tusen to hundre døde og rundt tre tusen seks hundre sårede. "Alt vi hadde er ødelagt", sa en av innbyggerne.

I noen landsbyer i de østlige provinsene er nesten alle bygningene ødelagt, noe som tvinger familier til å sove utendørs mens etterskjelvene fortsetter. Humanitære organisasjoner advarer om at ressursene er i ferd med å tørke inn, mens politiske restriksjoner og kutt i bevilgningene bremser nødhjelpsarbeidet.